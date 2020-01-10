В Хабаровском крае забрал в чужой квартире деньги и человеческую жизнь

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:25:25+03:00

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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядет 33-летний фигурант уголовного дела. Его обвиняют в разбое. По версии следствия, он 29 октября 2018 года проник в квартиру на третьем этаже дома, расположенного в городе Николаевск-на-Амуре. Его целью были деньги, однако хозяин квартиры проснулся и мог нарушить планы.

- Со слов самого обвиняемого он ночью по веревке спустился с крыши на балкон, проник в квартиру, стал искать деньги. От шума проснулся владелец жилья, злоумышленник ударил пенсионера гвоздодером несколько раз по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Из квартиры злоумышленник вынес 100 тысяч рублей. Помещение он покинул через крышу дома, поднявшись по веревке, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Позже тело 79-летнего хозяина нашли. Во время следствия выяснили, что входная дверь в квартиру закрыта изнутри, замок повреждений не имеет, а на балконе обнаружили веревку свисающую с крыши. Ее отдали на экспертизу. Получилось выявить генотип преступника. Из 425 возможных кандидатов на роль обвиняемых в Николаевске-на-Амуре взяли образцы слюны для сравнительного исследования. В итоге совпадение было только одно – 33-летний местный житель.

Сейчас уголовное дело находится в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU