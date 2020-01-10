2020-01-10T12:12:03+03:00
Дом. Семья

Невероятно «живые» фото из леса прославили Хабаровский край

В качестве основных моделей участвовали сами того не подозревая обитатели заповедников
Ольга КИВА
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Невероятно «живые» фото из леса прославили Хабаровский крайНевероятно «живые» фото из леса прославили Хабаровский крайФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Завершился пятый национальный конкурс «ФОТОЛОВУШКА-2019». Основным правилом для участия в нем было предоставление фотографий сделанных с помощью фотоловушек. Устройства используют для наблюдения за животными в естественной среде обитания. Однако изображения получаются очень эмоциональными, поэтому их решили показать всем, а заодно и выбрать всем миром, какие же из них самые лучшие.

- На конкурс отправляли запечатленных в необычных ракурсах амурских тигров, кабанов, медведей, изюбрей. Снимки собирали с фотоловушек, расположенных в заповедниках «Большехехцирский» и «Комсомольский», национальном парке «Анюйский». Участвовали в трех номинациях. По итогу в номинации «Кошачьи» отмечено призом фото «Любопытный», в номинации «Копытные» - «Суровый бой». В отдельно выделенной партнером номинации «Жизнь продолжается» - фото «Давай побегаем!», на котором изображены резвящиеся в снегу тигрята Большехехцирского заповедника, - прокомментировали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Животные.

Отметим также, что в заповеднике «Большехехцирский» и национальном парке «Анюйский» по «сообщениям» 80 фотоловушек обитают более 30 тигров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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