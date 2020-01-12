В Хабаровском крае начали принимать документы от потенциальных «земских учителей»

12 Янв. 2020 2020-01-12T07:05:51+03:00

Вплоть до 15 апреля желающие поработать в глубинке смогут заявить о себе

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае начали принимать документы от потенциальных участников программы «Земский учитель». Желающие поработать в глубинке смогут заявить о себе вплоть до 15 апреля 2020 года. Интерес специалистов подогревают единовременными компенсационными выплатами учителям. Работать им предстоит в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек.

- Документы принимают в Хабаровском краевом институте развития образования. Адрес: Хабаровск, улица Забайкальская, 10. Более подробная информация по телефону: (4212) 56-01-16, адрес электронной почты: grigooy@ippk.ru, - прокомментировали в краевом министерстве образования.

Напомним, перечень вакансий и условия участия в программе можно посмотреть на сайте министерства образования и науки Хабаровского края в разделе, а также на портале «Земский учитель». Консультации проводят в региональном минобре по телефонам (4212) 42-07-72 и (4212) 42-07-71.

ИСТОЧНИК KP.RU