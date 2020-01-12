Следователи разбираются в обстоятельствах гибели контрактника в Хабаровском крае

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:11:55+03:00

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Следователи разбираются в обстоятельствах гибели военнослужащего, труп которого нашли на железной дороге. Ранее сообщалось, что бездыханное тело мужчины 1998 года рождения обнаружили на станции Бикин Дальневосточной железной дороги 6 января 2020 года. Информация об этом инциденте также просочилась в интернет и вызвала бурную реакцию пользователей.

- На сегодняшний день возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть». Предварительно известно, что мужчина ранее являлся военнослужащим, проходившим службу по контракту в одной из военных частей Хабаровского края, - прокомментировали в пресс-службе ДВСУТ СК России. - Следователи выясняют причины произошедшего, проводят следственные действия.

Между тем, жителей края убедительно просят соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU