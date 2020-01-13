В Хабаровске заранее отметили китайский Новый год

13 Янв. 2020 2020-01-13T02:12:46+03:00

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В Хабаровск досрочно отметили китайский Новый год. В честь такого события 11 января устроили праздник в Краевом Дворце Дружбы «Русь». Гости события побывали на концерте и выставочном проекте «Веселый праздник Весны 2020».

- Открыли мероприятие министр культуры края Александр Федосов, представители департамента культуры и туризма провинции Хэйлунзян и Генерального консульства Китайской Народной Республики в Хабаровске. Перед гостями выступили танцоры и музыканты, показавшие красоту народной музыки, пекинской оперы и хореографии, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Также в концерте приняли участие профессиональные солисты, коллективы провинции Хэйлунцзян и творческие коллективы краевого Дворца Дружбы «Русь».

Напомним, в Китае праздновать Новый год по лунному календарю начнут с 25 января и закончат 10 февраля. Однако официально китайцы будут отдыхать всего семь дней - с 24 по 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU