В Хабаровске заранее отметили китайский Новый год
В Хабаровск досрочно отметили китайский Новый год. В честь такого события 11 января устроили праздник в Краевом Дворце Дружбы «Русь». Гости события побывали на концерте и выставочном проекте «Веселый праздник Весны 2020».
- Открыли мероприятие министр культуры края Александр Федосов, представители департамента культуры и туризма провинции Хэйлунзян и Генерального консульства Китайской Народной Республики в Хабаровске. Перед гостями выступили танцоры и музыканты, показавшие красоту народной музыки, пекинской оперы и хореографии, - рассказали в краевом министерстве культуры.
Также в концерте приняли участие профессиональные солисты, коллективы провинции Хэйлунцзян и творческие коллективы краевого Дворца Дружбы «Русь».
Напомним, в Китае праздновать Новый год по лунному календарю начнут с 25 января и закончат 10 февраля. Однако официально китайцы будут отдыхать всего семь дней - с 24 по 29 января.
ИСТОЧНИК KP.RU