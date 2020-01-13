В Хабаровске начало третьей четверти отметили минированием школ

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:17:33+03:00

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В первый учебный день третьей четверти, 13 января 2020 года, все школы Хабаровска получили от неизвестных сообщения о минировании зданий. Руководство учебных заведений немедленно приступило к эвакуации детей, родительские чаты переполнили тревожные сообщения.

- Нам сказали, чтобы мы собрались и спустились вниз. Классный руководитель сказала, что пришло сообщение, что школы заминированы, какие именно, она не знает. Всем велела не волноваться, спокойно собрать вещи, дождаться ее и вместе спускаться в гардероб, одеваться, - рассказала Ксения, ученица лицея «Ступени». – Мы потом вышли на улицу и пошли по домам.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили все школы ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

Учащиеся 8-11 классов разошлись самостоятельно, а школьники помладше вместе с классными руководителями отправились в ближайшее безопасное теплое место – детсад или иное социально-образовательное учреждение. Некоторых спешно разобрали родители или бабушки с дедушками. По поверхностным подсчетам, были эвакуированы свыше пятидесяти тысяч учеников и не меньше десяти тысяч сотрудников учебных заведений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/754310" frameborder="0"></iframe> Минирование школы.Ксения ТУРТЫГИНА

Для учеников младшего и среднего звена эвакуация стала подарком – «Ура, уроков не будет!», те же, у кого на носу ГИА или ЕГЭ, особо не радовались: телефонные террористы отнимают драгоценное время, которого до дней «икс» остается и так немного.

ИСТОЧНИК KP.RU