13 Янв. 2020 2020-01-13T07:46:57+03:00

В Хабаровске продолжается миграция елок из квартир в зоосад Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Для удобства горожан пункты сбора хвойных организуют на улице Руднева и у торгового центра «Подсолнух»

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В Хабаровске продолжается акция по сбору новогодних елок. Горожан убедительно просят не выкидывать хвойные деревья на помойку, а приносить их в зоосад. Некоторые неравнодушные жители уже принесли зеленых красавиц на радость животным. Напомним, из елок для питомцев зоосада сооружают подстилки, а также используют хвою в качестве подкормки.

- На сегодняшний день уже измельчили пять кубов стволов и веток. Разносить деревья в вольеры помогают волонтеры. Акция продолжается. Чтобы горожанам было удобно, организовали пункты приемы елок, - прокомментировали в зоосаде «Приамурский».

Елки принимают непосредственно в зоосаде. Также принести хвойное дерево можно к зданию детской библиотеки филиала №1 на улице Руднева, 21. Пункт будет работать с 16 января с 14:00 до 14:30. Также принимать деревья планируют 18 января у торгового центра «Подсолнух» в 16.00.

Напомним также, о сборе новогодних елок объявили в Комсомольске-на-Амуре. Неравнодушные граждане могут принести новогодних красавиц в по адресу: улица Орджоникидзе, 9/2, Комсомольское шоссе (остановка «Поселок Парковый»), зооцентр «Питон».

В Хабаровске продолжается миграция елок из квартир в зоосад.Автор: зоосад Приамурский

ИСТОЧНИК KP.RU