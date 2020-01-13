За бюджетом в Хабаровском крае присмотрят сотрудники новой структуры

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:36:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае начнет работать комитет государственного финансового контроля. Новая структура создана по распоряжению губернатора Сергея Фургала без увеличения штатной численности правительства региона. Сотрудники ведомства займутся контролем за использованием бюджетных средств, соблюдением требований закона о контрактной системе.

- В частности, в комитете будут проверять эффективность и целевое использование средств региональной казны. Планируют отслеживать движение денег, которые предоставляются краевым органам власти, подведомственным им учреждениям и муниципальным образованиям на исполнение полномочий по госпрограммам, национальным и региональным проектам, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Среди функций комитета: контроль за исполнением государственных контрактов и эффективностью государственных закупок, соблюдением законных сроков и процедур. Возглавлять комитет будет Евгений Галансков, ранее занимавший должность первого заместителя начальника главного контрольного управления губернатора и правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU