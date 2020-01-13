2020-01-13T11:36:56+03:00
Политика

За бюджетом в Хабаровском крае присмотрят сотрудники новой структуры

В регионе создали комитет государственного финансового контроля
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
За бюджетом в Хабаровском крае присмотрят сотрудники новой структурыЗа бюджетом в Хабаровском крае присмотрят сотрудники новой структурыФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае начнет работать комитет государственного финансового контроля. Новая структура создана по распоряжению губернатора Сергея Фургала без увеличения штатной численности правительства региона. Сотрудники ведомства займутся контролем за использованием бюджетных средств, соблюдением требований закона о контрактной системе.

- В частности, в комитете будут проверять эффективность и целевое использование средств региональной казны. Планируют отслеживать движение денег, которые предоставляются краевым органам власти, подведомственным им учреждениям и муниципальным образованиям на исполнение полномочий по госпрограммам, национальным и региональным проектам, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Среди функций комитета: контроль за исполнением государственных контрактов и эффективностью государственных закупок, соблюдением законных сроков и процедур. Возглавлять комитет будет Евгений Галансков, ранее занимавший должность первого заместителя начальника главного контрольного управления губернатора и правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из повисшей на столбе машины в Хабаровске достали чудом выжившего водителя
За бюджетом в Хабаровском крае присмотрят сотрудники новой структуры
Почти полсотни дольщиков вселятся в многострадальный «Кленовый квартал» под Хабаровском
Кошмар на Воронежской: иномарка разбилась «в хлам» об автобусы и большегруз
Россельхозбанк готов предложить хабаровчанам сниженные ставки по сельской ипотеке
В Хабаровском крае к Крещению подготовят 13 купелей
В Хабаровске рассказали, как поступят в случае минирования во время ЕГЭ
В ЕАО возбудили уголовное дело по факту гибели семьи при пожаре
В Хабаровском крае следователи проверяют информацию о массовых заболеваниях в доме для престарелых
В правительстве Хабаровского края упразднят одну должность
В Хабаровском крае продолжают искать пропавшего сторожа спецтехники
В Хабаровске продолжается миграция елок из квартир в зоосад
В Хабаровске общественность заступилась за владельца «Пяти звезд»
«Домашние» матчи хоккеистов «Амура» в Хабаровске совместят с благотворительной акцией
В Биробиджане ищут пропавшую девушку-подростка
В Еврейской автономии в пожаре погибла семья с ребенком
Чиновники в ЕАО умудрились задолжать деньги работающим школьникам
Упорная горожанка в Хабаровском крае через суд вернулась в ряды коммунальных работников
В Хабаровске начало третьей четверти отметили минированием школ
Водители и пассажир пострадали из-за «неуправляемой» машины в Хабаровске
Мэр Комсомольска прокомментировал конфликт с депутатами Гордумы
В Биробиджане готовятся к празднику Крещения Господня
В Хабаровске заранее отметили китайский Новый год
Несовершеннолетние вандалы уничтожили ледяные фигуры в Ванино
Погода в Хабаровске на 13 января 2020 года: днем до -12, без осадков