2020-01-13T10:20:18+03:00
Происшествия

Кошмар на Воронежской: иномарка разбилась «в хлам» об автобусы и большегруз

Происшествие случилось накануне вечером, 12 января
Александр ШТААЛЬ
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Кошмар на Воронежской: иномарка разбилась «в хлам» об автобусы и большегрузКошмар на Воронежской: иномарка разбилась «в хлам» об автобусы и большегрузФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске на улице Воронежской в одной аварии оказались два автобуса, иномарка и большегруз. По предварительной информации, происшествие случилось вчера, 12 января, в 19:40. Машина Kia Sorento двигалась со стороны улицы Трехгорной в сторону улицы Победы, в районе дома №1/1 водитель решил обогнать едущий впереди автобус Daewoo ВS-106.

- Выполняя обгон, автолюбитель выехал на полосу встречного движения, по которой в это время ехал автобус Hankuk Fiber. Иномарка и общественный транспорт столкнулись, от удара автомобиль Kia Sorento продолжил бесконтрольное движение и врезался в автобус Daewoo ВS-106, а в после этого в большегруз Scania, который также двигался в попутном направлении, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Хабаровского края.

В результате дорожной аварии пострадали водитель и три пассажира Kia Sorento. Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными во время управления машиной. Пожалуйста, перед тем как начать маневр убедитесь в его безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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