2020-01-13T12:17:20+03:00
Происшествия

Из повисшей на столбе машины в Хабаровске достали чудом выжившего водителя

Происшествие случилось утром, 13 января
Александр ШТААЛЬ
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Из повисшей на столбе машины в Хабаровске достали чудом выжившего водителяИз повисшей на столбе машины в Хабаровске достали чудом выжившего водителяФото: Социальные сети
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Автолюбители утром в Хабаровске невольно стали очевидцами жуткой аварии – машин буквально висела на столбе на проспекте 60-летия Октября. О происшествии на пульт пожарно-спасательной службы города информация поступила в 8:25. В считанные секунды к месту аварии приехали пожарные.

- Внутри салона кроме водителя больше никого не было. Оценив обстановку, огнеборцы вызвали спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и «скорую помощь». Вскрывать дверь пришлось с помощью лома. Чтобы вытащить водителя, отрезали ремень безопасности, который мог создать дополнительную угрозу водителю, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из повисшей на столбе машины в Хабаровске достали чудом выжившего водителя.

Спасатели задействовали гидравлический инструмент, с помощью которого деблокировали пострадавшего. Мужчин положили на носилки, врач дежурной смены спасателей осмотрел автолюбителя. После этой процедуры, бедолагу передали бригаде скорой медицинской помощи, спасенного доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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