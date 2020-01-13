13 Янв. 2020 2020-01-13T12:17:20+03:00

Из повисшей на столбе машины в Хабаровске достали чудом выжившего водителя Фото: Социальные сети

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Автолюбители утром в Хабаровске невольно стали очевидцами жуткой аварии – машин буквально висела на столбе на проспекте 60-летия Октября. О происшествии на пульт пожарно-спасательной службы города информация поступила в 8:25. В считанные секунды к месту аварии приехали пожарные.

- Внутри салона кроме водителя больше никого не было. Оценив обстановку, огнеборцы вызвали спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и «скорую помощь». Вскрывать дверь пришлось с помощью лома. Чтобы вытащить водителя, отрезали ремень безопасности, который мог создать дополнительную угрозу водителю, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/754351" frameborder="0"></iframe> Из повисшей на столбе машины в Хабаровске достали чудом выжившего водителя.

Спасатели задействовали гидравлический инструмент, с помощью которого деблокировали пострадавшего. Мужчин положили на носилки, врач дежурной смены спасателей осмотрел автолюбителя. После этой процедуры, бедолагу передали бригаде скорой медицинской помощи, спасенного доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU