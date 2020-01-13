Россельхозбанк готов предложить хабаровчанам сниженные ставки по сельской ипотеке

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:26:21+03:00

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В АО «Россельхозбанк» объявили о том, что программа по льготной сельской ипотеке полностью готова. Реализация проекта начнется уже в январе 2020 года. Льготная ипотека предлагается в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». По мнению ее разработчиков, создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем является одной из ключевых сфер для успешного развития сельского кластера.

Программа рассчитана на пять лет. Срок ее реализации 2020 -2025 годы. Прогнозируется, что к ее завершению доля сельского населения страны будет составлять четверть от общего числа жителей. Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств должно вырасти до 80%, а общее количество благоустроенного жилья в сельской местности вырастет в два раза.

Программа льготной сельской ипотеки от «Россельхозбанка» предусматривает возможность взятия ипотечного займа на:

- приобретение земельного участка, расположенного на сельской территории, для строительства жилого дома по договору подряда;

- возведение жилого дома на собственном участке или окончание строительства;

- приобретение готового или строящегося объекта недвижимости, или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях.

- Жизнь на селе должна быть качественной, комфортной и доступной, - считает первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина. - Многие россияне хотят жить на селе, и теперь появился мощный инструмент для достижения этой цели. Уверена, что ставка 3% годовых станет хорошим стимулом повышения привлекательности села для молодого поколения. Это жизненно необходимо в данном сегменте. В первую очередь, нужно инвестировать именно в человеческий капитал. Россельхозбанк готов стать флагманом этого проекта, для этого разработаны все необходимые инструменты.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Срок ипотечного займа до 25 лет. Сумма от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Первоначальный взнос — не менее 10%, причем в его качестве может выступать и маткапитал. Заявку на получение льготной сельской ипотеки в «Россельхозбанке» может подать любой гражданин страны возрастом от 21 до 65 лет на момент полного исполнения долговых обязательств.

Годовая ставка установлена Министерством сельского хозяйства в размере от 0,1% (при софинансировании со стороны регионов) до 3%. При этом при личном страховании ставка не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство.

В 2020 году на финансирование льготной сельской ипотеки из федерального бюджета предусмотрено выделение одного миллиарда рублей.