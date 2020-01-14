14 Янв. 2020 2020-01-14T00:58:42+03:00

Погода в Хабаровске на 14 января 2020 года: днем до -14, без осадков Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Погода в Биробиджане без осадков

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -12-14.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -25 до -27, днем от -14 до -16, ветер западный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 14 января опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -12-14.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -10-12.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -18-20.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -34-36. Днем -23-25.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -19-21.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -22-24.

ИСТОЧНИК KP.RU