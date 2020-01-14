Сельчанка в ЕАО отчаянно спасала неведомые 14 тысяч рублей, потеряв реальные деньги

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:12:19+03:00

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В Еврейской автономии сельчанка потеряла почти 39 тысяч рублей при попытке спасти якобы списанные мошенниками 14 тысяч рублей. Женщина почему-то поверила, что ей звонит сотрудник банка. По указке неизвестного она установила на своем телефоне приложение, через которое, в общем-то, и утекли к мошенникам ее деньги.

- Неизвестный сообщил, что с карты заявительницы мошенники сняли деньги. Сельчанка зашла в мобильный банк, увидела, что деньги на месте, и сообщила об этом мнимому работнику банка. Звонивший настаивал на том, что с ее счета списаны 14 тысяч рублей. Потом он предложил защитить карту. Для этого потребовалось скачать программу, установить ее на телефон, что потерпевшая и сделала, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

На экране телефона стали появляться пароли и коды, которые женщина сообщила звонившему. Неизвестный заверил, что теперь карты защищены, а мобильные приложения будут удалены с телефона. К слову, вместе с программой исчезли и деньги. Полицейские выяснили, что с помощью такой программы можно удаленно управлять устройством, номер телефона, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Москве. Пока проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU