2020-01-14T06:11:26+03:00
Общество

На улице Шелеста в Хабаровске сделают четыре полосы и освещение

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году
Александр ШТААЛЬ
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На улице Шелеста в Хабаровске сделают четыре полосы и освещениеНа улице Шелеста в Хабаровске сделают четыре полосы и освещениеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске утвердили план дорожного ремонта на 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно документу собираются привести в порядок 48 дорожных объектов общей протяженностью почти в 43 километра. Напомним, в 2019 году отремонтировали 41 объект.

- В 2020 году на эти работы собираются выделить 1,6 миллиарда рублей. Приводить дороги в порядок будут во всех районах краевого центра. На сегодняшний день провели уже несколько аукционов, определили подрядчиков. В числе дорог, которые собираются отремонтировать – улица Шелеста, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Улицу планируют сделать четырехполосной, установить новую ливневую канализацию и современное освещение. На это потратят 209 миллионов рублей. Второй по важности объект – улица Краснореченская, которую отремонтировать в прошлом году не смогли из-за ошибок в проектировании. Дорожникам предстоит реконструировать двухкилометровый участок от улицы Богачева до Прогрессивной. Работы стартуют весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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