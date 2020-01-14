2020-01-14T06:07:34+03:00
Происшествия

В Хабаровске осудили любительницу воровать у пенсионеров

Наказание фигурантка будет отбывать в колонии строгого режима
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске осудили любительницу воровать у пенсионеровВ Хабаровске осудили любительницу воровать у пенсионеровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске осудили женщину, которая с апреля по август прошлого года промышляла воровством у пенсионеров. По материалам дела, фигурантка знакомилась с пожилыми горожанками в подъездах, задавала вопросы о здоровье, предлагала донести сумки с продуктами. Потом она ненавязчиво просила женщин вынести воды. Пока те ходили на кухню, подсудимая проникала в квартиры и забирала кошельки и сотовые телефоны, а также личные документы.

- Один из примеров ее «деятельности» - осужденная попросила 93-летнюю хабаровчанку набрать в бутылку воды. А пока та наполняла емкость, злоумышленница зашла в квартиру и из сумки в прихожей похитила порядка шести тысяч рублей пенсии. У другой пострадавшей - 83-летней жительницы краевой столицы обвиняемая похитила сотовый телефон, деньги и личные документы. Заявительница оценила ущерб в 29 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим, что ранее женщина в поле зрения правоохранителей не попадала. Похищенные деньги она тратила на аренду жилья и приобретение спиртного. В суде доказали ее причастность к эпизодам, общий ущерб от которых составил порядка 160 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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