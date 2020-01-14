2020-01-14T06:06:29+03:00
Общество

Чиновника с выдуманным высшим образованием уволили в Еврейской автономии

При трудоустройстве заместитель главы района указал заведомо ложны данные
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Чиновника с выдуманным высшим образованием уволили в Еврейской автономииЧиновника с выдуманным высшим образованием уволили в Еврейской автономииФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии освободили от должности заместителя главы Смидовичского района. Причина тому - утрата доверия. Во время проверки выяснилось, что госслужащий предоставил заведомо ложную информацию о наличии у него высшего образования.

- В связи с открывшимися обстоятельствами главе администрации городского поселения внесли представление об устранении нарушений закона. Также потребовали принять меры ответственности в отношении указанного должностного лица, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

На сегодняшний день акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, госслужащего уволили. Материалы проверки в прокуратуре района направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье «Использование заведомо подложного документа». Проведение доследственной проверки и принятие законного решения прокуратурой района взято под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Для нас это катастрофа»: зрители в Хабаровском крае остались без кинопремьер
В Хабаровском крае выбрали лучшие снежные фигуры, созданные осужденными
В Хабаровском крае хозяин квартиры у себя дома оказался легкой добычей разбойника
В Хабаровском крае открыли переправу «Амурск – Вознесенское»
В Хабаровском крае пожилых людей будут бесплатно возить на медобследования на спецмашинах
Новую версию «Биометрии» запустил хабаровский филиал компании «Ростелеком»
«Мишкопад» в Хабаровске собрал почти 900 мягких игрушек для детей
Первый состав с новым тепловозом доставил груз на станцию «Волочаевка-2» из Комсомольска
В Хабаровске нашли нового руководителя управления дорог и внешнего благоустройства
В Хабаровском крае после Нового года «черный» дровосек пришел в полицию сдаваться
Биробиджанцу придется жить с вернувшейся женой по решению суда
Чиновника с выдуманным высшим образованием уволили в Еврейской автономии
В Хабаровске осудили любительницу воровать у пенсионеров
В трех районах Хабаровска ночью внезапно отключили отопление и горячую воду
На улице Шелеста в Хабаровске сделают четыре полосы и освещение
Сельчанка в ЕАО отчаянно спасала неведомые 14 тысяч рублей, потеряв реальные деньги
Погода в Хабаровске на 14 января 2020 года: днем до -14, без осадков
Из повисшей на столбе машины в Хабаровске достали чудом выжившего водителя
За бюджетом в Хабаровском крае присмотрят сотрудники новой структуры
Почти полсотни дольщиков вселятся в многострадальный «Кленовый квартал» под Хабаровском
Кошмар на Воронежской: иномарка разбилась «в хлам» об автобусы и большегруз
Россельхозбанк готов предложить хабаровчанам сниженные ставки по сельской ипотеке