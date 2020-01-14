Чиновника с выдуманным высшим образованием уволили в Еврейской автономии

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:06:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии освободили от должности заместителя главы Смидовичского района. Причина тому - утрата доверия. Во время проверки выяснилось, что госслужащий предоставил заведомо ложную информацию о наличии у него высшего образования.

- В связи с открывшимися обстоятельствами главе администрации городского поселения внесли представление об устранении нарушений закона. Также потребовали принять меры ответственности в отношении указанного должностного лица, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

На сегодняшний день акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, госслужащего уволили. Материалы проверки в прокуратуре района направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье «Использование заведомо подложного документа». Проведение доследственной проверки и принятие законного решения прокуратурой района взято под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU