2020-01-14T06:05:11+03:00
Общество

Биробиджанцу придется жить с вернувшейся женой по решению суда

В квартиру супругу проводили судебные приставы
Александр ШТААЛЬ
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Биробиджанцу придется жить с вернувшейся женой по решению судаБиробиджанцу придется жить с вернувшейся женой по решению судаФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Биробиджанец вынужден был вселить в квартиру жену, которая некоторое время назад сама от него ушла. Позже женщина одумалась и решила вернуться, однако супруг не горел желанием жить с ней в одном помещении – он не пускал ее в квартиру. Тогда горожанка решила обратиться в суд.

- Служители Фемиды удовлетворили требования истицы. Далее возбудили исполнительное производство и предупредили должника об ответственности за неисполнение решения суда, а также о последствиях препятствования его исполнению, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Когда супруг увидел на пороге квартиры судебных приставов, ему пришлось найти компромиссное решение и исполнить решение суда, предоставив жене доступ в жилье и возможность пользования им. Об этом судебный пристав-исполнитель составил соответствующий акт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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