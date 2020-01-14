В Хабаровском крае после Нового года «черный» дровосек пришел в полицию сдаваться

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:15:07+03:00

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В Хабаровском крае удалось наказать «черных» дровосеков. Сначала они все разбежались, а потом друг за другом явились сдаваться. Один из них пришел после Нового года и написал явку с повинной.

- Нарушители заготавливали деревья на территории заповедника «Большехехцирский». Следы саней-волокуш, на которых перевозили деревья, нашли 29 декабря при пешем патрулировании. Видно было, что «транспорт» курсировал по территории заповедника, потом нашлись и сами сани, а в километре от них стоял автомобиль. К нему и собирались привезти ели злоумышленники, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Государственным инспекторам пришлось час простоять на морозе, ожидая появления дровосеков. Вскоре заметили первого, который нес две ели. Его задержали в момент погрузки деревьев в сани. Вместе с этим мужчиной пришли на место, где пилили елки. Там были еще два человека. У компании на троих уже было срублено 10 елей.

На место происшествия вызвали полицейских, когда те пытались оформить протокол, нарушители пустились в бега. Однако позже все трое вернулись, сначала хозяин машины, потом один из его подельников, третий пришел после новогодних праздников и написал явку с повинной, взяв на себя вину за восемь деревьев. В качестве наказания браконьерам выписали административные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU