2020-01-14T06:01:54+03:00
Общество

В Хабаровске нашли нового руководителя управления дорог и внешнего благоустройства

Им стал Шарабарин Александр Семенович
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске нашли нового руководителя управления дорог и внешнего благоустройстваВ Хабаровске нашли нового руководителя управления дорог и внешнего благоустройстваФото: Администрация Хабаровска
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В администрации Хабаровска новое назначение – общественности представили руководителя управления дорог и внешнего благоустройства. По информации, предоставленной 13 января в пресс-службе городской администрации, должность займет Александр Семенович Шарабарин.

Для справки:

Александр Семенович Шарабарин родился в 1963 году, имеет два высших образования. Диплом Хабаровского политехнического института получил в 1985 году, диплом Дальневосточной академии государственной службы - в 2001 году. Опыт руководящей работы у Александра Шарабарина - более 16 лет.

За хорошую работу нового главу управления отмечали различными наградами. Среди них почетная грамота губернатора Хабаровского края, благодарность министерства транспорта РФ, нагрудный знак «В память 200-летия управления водяными и сухопутными сообщениями» и медаль «За строительство автодороги «Амур» министерства транспорта РФ, медаль МЧС России «За содружество во имя спасения», нагрудный знак «Почетный дорожник России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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