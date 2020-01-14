14 Янв. 2020 2020-01-14T06:22:20+03:00

Первый состав с новым тепловозом доставил груз на станцию «Волочаевка-2» из Комсомольска Фото: пресс-служба ДВЖД

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В Хабаровском крае постепенно вводят в эксплуатацию магистральные локомотивы. Напомним, их закупили в общей сложности 12 штук. Новые машины будут курсировать по маршруту «Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре – Ванино». Накануне отправился в рейс первый состав с новым тепловозом.

- Состав отбыл из Комсомольска-на-Амуре 12 января и направился на станцию «Волочаевка-2». Новый тепловоз 3ТЭ25К2М с поосным регулированием силы тяги доставил состав с нефтепродуктами, а в обратном направлении, на станцию «Ванино», он отправился с вагонами, груженными углем, - рассказали пресс-службе ДВЖД.

Отметим также, что тепловоз 3ТЭ25К2М специально разработан для вождения длинносоставных грузовых поездов. В частности машины подходят для работы на участках со сложным профилем пути в непростых климатических условиях Байкало-Амурской магистрали. Локомотивы в полтора раза мощнее тех, что уже используются на БАМе. Благодаря им собираются существенно повысить объем перевозимых грузов Восточного полигона.

ИСТОЧНИК KP.RU