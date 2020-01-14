В Хабаровском крае пожилых людей будут бесплатно возить на медобследования на спецмашинах

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:16:33+03:00

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В Хабаровском крае организуют бесплатные поездки пожилых людей на медобследования в поликлиники. Для пассажиров подготовили спецтранспорт. Речь идет о людях старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Спецмашины будут курсировать в 12 муниципальных районах региона.

- Первоначально купить автомобили собирались только для Амурского, Бикинского, Вяземского, Солнечного, Ульчского и Хабаровского районов. За счет допфинансирования из федерального бюджета удалось приобрести еще шесть комплексных центров в районах имени Лазо, Верхнебуреинском, Нанайском, Николаевском, Комсомольском, Советско-Гаванском районах, - прокомментировали в краевом министерстве социальной защиты.

На покупку машин выделили из федерального бюджета около 23 миллионов рублей. Каждая из них рассчитана на перевозку 5-6 человек в день. Они оборудованы электрическими подъемниками и специальным местом для пассажиров в инвалидной коляске. Ожидается, что услугой смогут воспользоваться не менее 14 тысяч человек. Расписание будут составлять заранее на основании графиков проведения обследований, сформированных медучреждениями. О дате и времени поездки пациентов известят дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU