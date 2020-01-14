Новую версию «Биометрии» запустил хабаровский филиал компании «Ростелеком»

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:15:27+03:00

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Новую версию «Биометрии» анонсировали в «Ростелекоме». С помощью этого приложения клиенты смогут без визита в банк открыть счет, вклад или оставить заявку на получение кредита. Обновленная версия выгодно отличается от предыдущей понятным интерфейсом и более удобным дизайном.

Так, в новой «Биометрии» появилась возможность получить информацию о доступных пользователям финансовых услугах и условиях для их получения. Теперь для этого нет необходимости устанавливать соответствующее банковское приложение. Узнать детали и начать оформление можно непосредственно из каталога приложения «Биометрия».

В профиле пользователя отображаются данные из Единой системы идентификации и аутентификации: номер телефона и адрес электронной почты, на который приходят оповещения об операциях.

Также информация об услугах и особенностях «Биометрии» выделена теперь в отдельный раздел. Здесь можно получить ответы на интересующие вопросы о том, что такое единая биометрическая система, как ею пользоваться и какие услуги можно получить.

К примеру, клиенты, сдавшие биометрические данные, уже в этом году смогут покупать товары буквально с помощью взгляда, а в будущем регистрироваться на рейсы и проходить на посадку в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон.

УДОБСТВО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

- Дизайн «Биометрии» мы сделали более удобным и добавили несколько полезных функций, - рассказала Светлана Озерецковская, директор проектов блока цифровой идентичности «Ростелекома». - «Ростелеком» регулярно обновляет приложение для того, чтобы с помощью современных дизайн-решений обеспечивать нашим клиентам лучший пользовательский опыт. Прогнозируем, что очередное обновление приложения положительно повлияет на дальнейший рост интереса со стороны граждан к удаленному способу получения финансовых услуг и Единой биометрической системе.

«Биометрия» - это первое защищенное отечественное мобильное приложение со встроенным алгоритмом шифрования, которое опубликовано в официальных магазинах приложений AppStore и Google Play. Оно позволяет не выходя из дома стать клиентом разных банков. Для того чтобы удаленно открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать банковский перевод, нужно авторизоваться на портале Госуслуг и подтвердить свои данные в Единой биометрической системе, произнеся случайно сгенерированную числовую последовательность. После этого по защищенному каналу связи запись отправляется на сравнение с шаблоном, который хранится в Единой биометрической системе. Если система опознала человека с вероятностью выше 99,99%, приложение сообщит об успешной проверке, и пользователь получит доступ к финансовым услугам.