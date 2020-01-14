2020-01-14T07:28:22+03:00
Общество

В Хабаровском крае открыли переправу «Амурск – Вознесенское»

По временной дороге можно ездить с 13 января
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае открыли переправу «Амурск – Вознесенское» ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального районаВ Хабаровском крае открыли переправу «Амурск – Вознесенское» ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального района
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В Хабаровском крае 13 января открыли ледовую переправу «Амурск – Вознесенское». Об этом сообщили в администрации Амурского района. Местные жители высказали пожелание оперативно получать информацию о техническом состоянии и возможности проезда по этой ледовой переправе. В администрации ответили, что это задача выполнимая. Получать данные можно:

- на официальном сайте органов местного самоуправления района;

- в Единой дежурно-диспетчерской службе Амурского муниципального района, телефоны: 3-41-25, 3-41-27 и 8-914-196-2457, e-mail: edds-amr@mail.ru;

- у диспетчера подрядной организации ООО «Масштаб», телефон: 89142196561.

Автолюбителей убедительно просят в случае ухудшения погодных условий в период усиления ветра, метели, снегопада, плохой видимости не подвергать свою жизнь опасности. Если переправа закрыта, пожалуйста, используйте автотрассу «КомсомольскХабаровск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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