В Хабаровском крае хозяин квартиры у себя дома оказался легкой добычей разбойника

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:11:58+03:00

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Хозяин квартиры в Николаевске-на-Амуре оказался легкой добычей разбойника. Злоумышленник влез к нему в жилье, угрожал ножом, требовал отдать деньги. В итоге нарушитель спокойствия получил желанную добычу и скрылся.

- В результате разбирательства в этом инциденте выяснили, что неизвестный проник в квартиру на первом этаже дома. В помещении находился мужчина с ограниченными физическими возможностями. К слову, ранее фигурант уж бывал в этой квартире – делал ремонт, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По подозрению в разбое задержали 38-летнего ранее судимого за кражу местного жителя. Он признался, что знал, где хранятся деньги, и полез в квартиру, чтобы забрать их. После все финансы фигурант потратил на личные нужды. В отношении него уже завели и расследуют уголовное дело по статье «Разбой», на время разбирательств подозреваемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU