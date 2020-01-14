2020-01-14T08:19:33+03:00
Общество

В Хабаровском крае выбрали лучшие снежные фигуры, созданные осужденными

Подобные мероприятия приобщают осужденных к культуре и творчеству
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае выбрали лучшие снежные фигуры, созданные осужденнымиВ Хабаровском крае выбрали лучшие снежные фигуры, созданные осужденнымиФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае провели конкурс ледовых и снежных фигур, которые создавали осужденные. Это мероприятие проводят ежегодно с декабря по январь. Участники мастерят из снега и льда фигуры Деда Мороза и Снегурочки, животных, различных сказочных персонажей. Для оформления своих композиций конкурсанты используют яркие краски и разнообразные новогодние атрибуты.

- Так, обитатели исправительной колонии строгого режима №13 в этом году создали изо льда и снега фигуру хоккеиста в человеческий рост. А женщины из исправительной колонии №12 сделали снежного оленя с ветвистыми рогами, своими руками осужденные из исправительной колонии № 7 построили целый ледовый городок, который населили пингвинами, сфинксом и большой мышью. Животных они тоже сделали сами, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Конкурс проводят с целью приобщить осужденных к культурно-массовой работе, развить у них творческих способностей и стремление к общественно-полезной деятельности. Победителей определили во всех исправительных учреждениях в регионе. «Ледовых скульпторов» наградили грамотами и благодарностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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