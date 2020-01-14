2020-01-14T08:35:01+03:00
Общество

«Для нас это катастрофа»: зрители в Хабаровском крае остались без кинопремьер

Неудобства возникли у любителей кино в Верхнебуреинском районе
Александр ШТААЛЬ
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«Для нас это катастрофа»: зрители в Хабаровском крае остались без кинопремьер ФОТО: Официальный сайт администрации Верхнебуреинского муниципального района«Для нас это катастрофа»: зрители в Хабаровском крае остались без кинопремьер ФОТО: Официальный сайт администрации Верхнебуреинского муниципального района
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В Хабаровском крае со 2 января временно закрыт кинотеатр «Ургал». Неудобство объясняют исключительно техническими причинами. В аккаунте учреждения в социальной сети появилась информация следующего содержания: «Уважаемые зрители! Кинотеатр закрывается на неопределенное время в связи с поломкой аппаратуры». На январских зрители остались без долгожданных премьер и развлекательного кино, учреждение - без денег. Сборы в этот период всегда высоки, даже в провинции.

- Для нас это катастрофа, - признается Наталья Шкуренко, директор кинотеатра. - Люди обрывают телефон с вопросами: почему, когда, работать не хотите? Но почему «не хотите», к встрече со своим зрителем коллектив подготовился заранее. Репертуар для взрослых и детей расписали до 9 января.

Причиной непростой ситуации стал сбой в работе техники. Так бывает, особенно, если аппаратуру используют больше шести лет. Проблему пытались решить дистанционно через Москву, но не получилось. В Новогодние каникулы никто не работал. Позже выяснилось, что надо заменить медиа-блок с сервером, но это будет стоить 550 тысяч рублей. Таких денег у кинотеатра нет. Вопрос уже решают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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