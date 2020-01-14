2020-01-14T09:24:22+03:00
Общество

В Комсомольске пройдет прямая линия с краевым министерством соцзащиты

Получить консультации горожане смогут 23 января
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске пройдет прямая линия с краевым министерством соцзащитыВ Комсомольске пройдет прямая линия с краевым министерством соцзащитыФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Комсомольске-на-Амуре 23 января пройдет прямая линия с представителями краевого министерства социальной защиты населения. Горожане смогут получить консультации по интересующим вопросам с 14:00 до 18:00 в администрации города.

- Специалисты будут отвечать на вопросы в режиме видеосвязи с использованием универсальных автоматизированных рабочих мест. Чтобы проконсультироваться, пожалуйста, подайте обращение одним из доступных способов, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Итак, горожан примут в администрации Комсомольска-на-Амуре, Аллея Труда, 13, кабинет №101, телефон (4217) 54-10-31, в администрации Центрального округа, проспект Интернациональный, 10/2, кабинет №305, телефон (4217) 52-29-27, администрация Ленинского округа, улица Калинина, 6, кабинет №413, телефон (4217) 52-25-71. При себе нужно иметь паспорт. Подробная информация по телефону (4217) 54-10-31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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