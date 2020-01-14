2020-01-14T12:49:02+03:00
Общество

Новогодние елки в Хабаровске соберут на Амурском бульваре

Хвойных красавиц будут принимать в районе библиотеки Петра Комарова
Александр ШТААЛЬ
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Новогодние елки в Хабаровске соберут на Амурском бульвареНовогодние елки в Хабаровске соберут на Амурском бульвареФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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В Хабаровске продолжается акция по сбору новогодних елок. Горожан убедительно просят не выкидывать ценные деревья на помойку, а принести их питомцам зоосада «Приамурский». К слову, уже немало хабаровчан включились в экологическую акцию.

- К нашей акции присоединилось Всероссийское общество охраны природы, и благодаря им мы организовали еще одну точку сбора ели. Деревья будут принимать на Амурском бульваре в районе библиотеки имени Петра Комарова. Пункт сбора начнет работать в субботу, 18 января с 14:00 до 16:30, - рассказали в зоосаде «Приамурский».

Отметим также, что в канун Крещения для горожан организуют зоны активности, где будут петь песни, водить хороводы, играть и развлекаться на улице и в библиотеке. В программе: викторины, интеллектуальные конкурсы, мастер-класс по изготовлению символа года.

Ранее сообщалось, что елки принимают непосредственно в зоосаде. Также принести хвойное дерево можно к зданию детской библиотеки филиала №1 на улице Руднева, 21. Пункт будет работать 16 января с 14:00 до 14:30. Также принимать деревья планируют 18 января у торгового центра «Подсолнух» в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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