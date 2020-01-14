2020-01-14T12:47:49+03:00
Общество

Рыбак в Хабаровском крае наловил проблем на один год условно

Мужчина добывал рыбу в местах нереста
Александр ШТААЛЬ
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Рыбак в Хабаровском крае наловил проблем на один год условноРыбак в Хабаровском крае наловил проблем на один год условноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сел рыбак, который имел неосторожность добывать кету в местах нереста. Мужчине и прежде приходилось отвечать по закону за свои проступки. Ранее его судили за кражи, разбойное нападение. В этот раз к его коллекции преступлений добавилось еще одно.

- Из материалов дела следует, что фигурант в сентябре 2019 года при помощи ставной сети незаконно выловил рыбу. На промысел он отправился на реку Чистоводную Ванинского района. К моменту задержания успел добыть 11 экземпляров кеты, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

К слову, полицейские задержали браконьера на месте совершения преступления. Они проводили рейд по охране водных биологических ресурсов. По решению мирового судьи судебного участка Ванинского судебного района мужчина признан виновным в незаконном вылове водных биологических ресурсов в местах нереста. В качестве наказания ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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