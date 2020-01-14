На соцпомощь в Хабаровском крае потратят 15 миллиардов рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:46:30+03:00

В 2019 году эта сумма была на 1,6 миллиарда рублей меньше

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В Хабаровском крае в 2020 году собираются потратить на соцпомощь 15 миллиардов рублей. К слову, это на 1,6 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году. При этом увеличится количество получателей отдельных мер поддержки. На сегодняшний день их более 411 тысяч человек.

- Увеличили размеры двух выплат на первого ребенка. Единовременная выплата составляет 30 тысяч 362 рубля, а ежемесячная – 15 тысяч 181 рубль. Увеличили срок предоставления ежемесячной финансовой помощи - с полутора до трех лет. Ожидается, что в 2020 году этими мерами поддержки воспользуются не менее девяти тысяч человек. На эти цели запланировали 1,75 миллиарда рублей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, также проиндексировали ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей. Теперь сумма составляет 15 тысяч 248 рублей. Размер регионального материнского капитала на вторых детей, рожденных с 1 января 2020 года, составляет 139 тысяч 985,1 рубля.

Также изменилась сумма соцдоплаты к пенсии до прожиточного минимума 11 тысяч 799 рублей, размер компенсации взносов на капитальный ремонт для собственников в возрасте 70-80 лет - 118,6 рубля. Для пожилых граждан и малоимущих ветеранов боевых действий снизили критерий нуждаемости от 1 до 1,5 величины прожиточного минимума для предоставления компенсации гражданам пожилого возраста на проезд по социальным нуждам на железнодорожном и водном транспорте междугороднего сообщения. Это касается и малоимущих ветеранов боевых действий, оплачивающих коммунальные услуги, услуги связи и коллективной телевизионной антенной.

ИСТОЧНИК KP.RU