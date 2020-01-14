2020-01-14T12:05:19+03:00
Общество

Под Хабаровском сгорела птицефабрика

Постройка давно пустовала, причины возгорания выясняют
Александр ШТААЛЬ
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Под Хабаровском сгорела птицефабрикаПод Хабаровском сгорела птицефабрикаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Сегодня днем, 14 января, пожарные расчеты отправились тушить заброшенную птицефабрику. Постройка находилась в районе Федоровского шоссе. Она давно не эксплуатировалась, на момент возгорания внутри не было ни животных, ни людей.

- Прибывшие по вызову огнеборцы увидели, как из строения валит густой черный дым. Пожарные оперативно начали искать очаг возгорания. Полчаса спустя пожар удалось локализовать, а в 13:25 полностью его ликвидировать, - прокомментировали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

От огня пострадали старые железобетонные и металлические конструкции неэксплуатируемых заброшенных помещений. Никто из людей во время происшествия не пострадал. Причины возгорания установят в ходе проверки сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. К тушению привлекли три единицы техники и 12 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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