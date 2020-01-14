2020-01-14T12:54:05+03:00
Общество

В Хабаровске у пяти скверов появится новое оформление

Эти территории выбрали сами хабаровчане
Ольга КИВА
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В Хабаровске у пяти скверов появится новое оформлениеВ Хабаровске у пяти скверов появится новое оформлениеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске в 2020 году приведут в порядок общественные площадки «Театральный сквер» в городском парке культуры и отдыха «Динамо», сквер завода имени Серго Орджоникидзе в районе улицы Джамбула, «Березовая роща» по улице Мате Залки и сквер на улице Стрельникова в районе кинотеатра «Хабаровск». К слову, будущее этих объектов решили сами горожане путем голосования.

- Список скверов оформили в 2017-2018 годах, когда с инициативой по их реконструкции мог выступить любой хабаровчанин. Опрос среди горожан провели на сайте администрации города в 2019 году. По итогу было видно, что больше всего жители хотят обновить сквер по улице Сергеевской, который, по их мнению, больше других нуждается в благоустройстве. Из пяти тысяч 868 проголосовавших его «лайкнули» четыре тысячи 338 респондентов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Эта запущенная территория в поселке Березовка вошла в пятерку приоритетных зон для благоустройства в 2020 году. Отметим, что на реконструкцию скверов планируют потратить почти 75 миллионов рублей. Работу над проектами скверов уже ведут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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