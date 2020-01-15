15 Янв. 2020 2020-01-15T02:55:33+03:00

Комсомольчанка заставила управляйку оплатить ремонт в своей квартире Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Жительница Комсомольска-на-Амуре через суд добилась, чтобы управляющая компания оплатила ремонт в ее квартире. По предварительной информации, жилье было затоплено из-за засора в канализационном стоке в подвале многоквартирника. Мирно с виновником коммунального происшествия у женщины не получилось договориться. Она обратилась в суд.

- Иск заявительницы полностью удовлетворили. Суд обязал организацию оплатить материальный ущерб, компенсацию морального вреда. Также нарушителю предстояло раскошелиться на штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения законных требований потребителя на общую сумму более 386 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю.

Потом началось исполнительное производство. Руководство компании предупредили о последствиях неисполнения решения суда, рассказали о мерах, которые могут принять в этом случае. Нарушитель решил не рисковать и оплатил полностью всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU