2020-01-15T08:27:03+03:00
Досуг

В Хабаровском крае выделили путевки в «Океан» для детей из Амурского района

В профильные смены отправятся одаренные ребята, учащиеся в 8-11 классах
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
В Хабаровском крае выделили путевки в «Океан» для детей из Амурского районаВ Хабаровском крае выделили путевки в «Океан» для детей из Амурского районаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Всероссийский детский центр «Океан» открывает смену «Творчество без границ», путевки на которую в скором времени смогут получить дети из Амурского района. В смене будет три модуля - «Художественный», «Инженерно-технический» и «Медийный». Каждый из них позволит ребятам раскрыть себя с разных сторон, выполнив задания и получив ценные призы за победу.

- Путевки для обучающихся являются наградными и предоставлены бесплатно, - отметили в пресс-службе администрации Амурского района. - К участию в «Художественном модуле» приглашаются победители и призеры региональных конкурсов декоративно-прикладного творчества, конкурсов юных художников, танцевально-хореографических, музыкальных конкурсов. На «Инженерно-техническом» ждут победителей и призеров конкурсов технического творчества, имеющих достижения на муниципальном или региональном уровне конкурсов, а на «Медийном» модуле соберут победителей и призеров конкурсов проектов в области информационных технологий и средств массовой информации.

Проезд детей к месту отдыха и обратно оплачивается за счет родителей, необходимые документы для участия - а это заявка, характеристика, портфолио ребенка с приложением грамот, дипломов - следует направить в адрес управления образования в срок до 20 января 2020 года по электронной почте: amursk.leto@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае возвращается к жизни после финансового шока
В Хабаровском крае выделили путевки в «Океан» для детей из Амурского района
Самбисты из Хабаровского края достойно сразились за приз турнира городов Дальнего Востока
В ЕАО полным ходом идет ремонт и дооснащение областной больницы
В Хабаровском крае после аварии в котельной пострадали 25 квартир
В Комсомольске готовятся к крещенским купаниям
В Совгавани Хабаровского края строительство ТЭЦ завершено на 90 процентов
В Хабаровском крае за спиной пьяного парня нашли повод для уголовного дела
В ЕАО смонтировали первый комплекс телемедицины
В Хабаровском крае проведут тотальную уборку на берегах рек, озер и морских побережий
Комсомольчанка заставила управляйку оплатить ремонт в своей квартире
В Хабаровске социальные проекты для детей с детьми профинансируют грантами
В Хабаровском крае продолжается прием заявлений от дачников-подтопленцев на выплаты
Азартных бизнесменов посадят на скамью подсудимых в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 15 января 2020 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровске у пяти скверов появится новое оформление
Под Хабаровском сгорела птицефабрика
На соцпомощь в Хабаровском крае потратят 15 миллиардов рублей
Рыбак в Хабаровском крае наловил проблем на один год условно
Новогодние елки в Хабаровске соберут на Амурском бульваре
В Комсомольске пройдет прямая линия с краевым министерством соцзащиты
«Для нас это катастрофа»: зрители в Хабаровском крае остались без кинопремьер
В Хабаровском крае выбрали лучшие снежные фигуры, созданные осужденными