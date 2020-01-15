В Хабаровском крае выделили путевки в «Океан» для детей из Амурского района

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:27:03+03:00

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Всероссийский детский центр «Океан» открывает смену «Творчество без границ», путевки на которую в скором времени смогут получить дети из Амурского района. В смене будет три модуля - «Художественный», «Инженерно-технический» и «Медийный». Каждый из них позволит ребятам раскрыть себя с разных сторон, выполнив задания и получив ценные призы за победу.

- Путевки для обучающихся являются наградными и предоставлены бесплатно, - отметили в пресс-службе администрации Амурского района. - К участию в «Художественном модуле» приглашаются победители и призеры региональных конкурсов декоративно-прикладного творчества, конкурсов юных художников, танцевально-хореографических, музыкальных конкурсов. На «Инженерно-техническом» ждут победителей и призеров конкурсов технического творчества, имеющих достижения на муниципальном или региональном уровне конкурсов, а на «Медийном» модуле соберут победителей и призеров конкурсов проектов в области информационных технологий и средств массовой информации.

Проезд детей к месту отдыха и обратно оплачивается за счет родителей, необходимые документы для участия - а это заявка, характеристика, портфолио ребенка с приложением грамот, дипломов - следует направить в адрес управления образования в срок до 20 января 2020 года по электронной почте: amursk.leto@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU