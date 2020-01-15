В Хабаровске азартный часовой мастер погорел на недостаче в 14 миллионов рублей

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:26:48+03:00

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В Хабаровске прошел суд над часовым мастером, который умудрился устроить своему работодателю недостачу в 14 миллионов 600 тысяч рублей. На такую сумму 40-летний фигурант вынес часов из организации, в которой работал, в период с июля 2017 года по ноябрь 2018 года.

- Во время следствия выяснили, что осужденный работал старшим часовым мастером с 2005 года. Он занимался предпродажной подготовкой, гарантийным обслуживанием и ремонтом как часов компании, так и изделий клиентов фирмы. Мужчина также имел доступ к дорогостоящим экземплярам с деталями из драгоценных металлов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Из материалов дела следует, что фигурант вынес из магазина 29 наручных часов в период с июля 2017 года по ноябрь 2018 года. С них он снял золотые корпуса, браслеты и другие комплектующие. Драгметаллы в виде лома он сдавал в ломбард, а вырученные за них деньги тратил на тотализаторы. В качестве наказания суд определили ему условное лишение свободы на срок до пяти лет. Также мужчину обязали выплатить компании заявленный в рамках гражданского иска ущерб в сумме порядка шести миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU