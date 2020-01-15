2020-01-15T12:26:48+03:00
Общество

В Хабаровске азартный часовой мастер погорел на недостаче в 14 миллионов рублей

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске азартный часовой мастер погорел на недостаче в 14 миллионов рублейВ Хабаровске азартный часовой мастер погорел на недостаче в 14 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске прошел суд над часовым мастером, который умудрился устроить своему работодателю недостачу в 14 миллионов 600 тысяч рублей. На такую сумму 40-летний фигурант вынес часов из организации, в которой работал, в период с июля 2017 года по ноябрь 2018 года.

- Во время следствия выяснили, что осужденный работал старшим часовым мастером с 2005 года. Он занимался предпродажной подготовкой, гарантийным обслуживанием и ремонтом как часов компании, так и изделий клиентов фирмы. Мужчина также имел доступ к дорогостоящим экземплярам с деталями из драгоценных металлов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Из материалов дела следует, что фигурант вынес из магазина 29 наручных часов в период с июля 2017 года по ноябрь 2018 года. С них он снял золотые корпуса, браслеты и другие комплектующие. Драгметаллы в виде лома он сдавал в ломбард, а вырученные за них деньги тратил на тотализаторы. В качестве наказания суд определили ему условное лишение свободы на срок до пяти лет. Также мужчину обязали выплатить компании заявленный в рамках гражданского иска ущерб в сумме порядка шести миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотни иностранцев решились на путешествие по Хабаровскому краю
«Премьеру» хабаровских скульпторов по льду оценили на «бронзу» в Харбине
На севере Хабаровского края обновили дом культуры
Биробиджанцы уничтожают запрещающие знаки, выставленные в местах гибели людей
Биробиджанцы удивили умением превращать новое жилье в аварийное
В Хабаровске азартный часовой мастер погорел на недостаче в 14 миллионов рублей
Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае возвращается к жизни после финансового шока
В Хабаровском крае выделили путевки в «Океан» для детей из Амурского района
Самбисты из Хабаровского края достойно сразились за приз турнира городов Дальнего Востока
В ЕАО полным ходом идет ремонт и дооснащение областной больницы
В Хабаровском крае после аварии в котельной пострадали 25 квартир
В Комсомольске готовятся к крещенским купаниям
В Совгавани Хабаровского края строительство ТЭЦ завершено на 90 процентов
В Хабаровском крае за спиной пьяного парня нашли повод для уголовного дела
В ЕАО смонтировали первый комплекс телемедицины
В Хабаровском крае проведут тотальную уборку на берегах рек, озер и морских побережий
Комсомольчанка заставила управляйку оплатить ремонт в своей квартире
В Хабаровске социальные проекты для детей с детьми профинансируют грантами
В Хабаровском крае продолжается прием заявлений от дачников-подтопленцев на выплаты
Азартных бизнесменов посадят на скамью подсудимых в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 15 января 2020 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровске у пяти скверов появится новое оформление
Под Хабаровском сгорела птицефабрика
На соцпомощь в Хабаровском крае потратят 15 миллиардов рублей
Рыбак в Хабаровском крае наловил проблем на один год условно
Новогодние елки в Хабаровске соберут на Амурском бульваре
В Комсомольске пройдет прямая линия с краевым министерством соцзащиты
«Для нас это катастрофа»: зрители в Хабаровском крае остались без кинопремьер
В Хабаровском крае выбрали лучшие снежные фигуры, созданные осужденными