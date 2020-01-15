Биробиджанцы удивили умением превращать новое жилье в аварийное

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:25:25+03:00

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В Биробиджане появилась новая проблема – местные жители почему-то упорно превращают новое жилье в аварийное. Яркий тому пример дом №6 на улице Московской. Его сдали в эксплуатацию в конце декабря 2017 года. В него заселились в том числе и горожане, проживавшие в ветхом и аварийном жилье.

- Некоторое время спустя неизвестные стали ломать общедомовое имущество в одном из подъездов этого дома. Люди почему-то не ценят того, что в городе стараются сократить количество бараков, стараются построить новые дома, чтобы переселить людей из опасных зданий. Были случаи, когда выламывали двери, подоконники, батареи или перила, выводили из строя домофоны, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Абсолютно не понятно, кто и зачем так пакостит - превращает новое жилье в аварийное. Складывается ощущение, что некоторым привычно жить именно в таких условиях, чем в чистых, ухоженных домах. Информацию по выявленным фактам собираются передать в полицию. Остается надеяться, что вандалов найдут и накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU