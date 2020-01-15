2020-01-15T12:25:25+03:00
Общество

Биробиджанцы удивили умением превращать новое жилье в аварийное

Неизвестные ломают общедомовое имущество в одном из подъездов дома по улице Московской
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Биробиджанцы удивили умением превращать новое жилье в аварийноеБиробиджанцы удивили умением превращать новое жилье в аварийноеФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

В Биробиджане появилась новая проблема – местные жители почему-то упорно превращают новое жилье в аварийное. Яркий тому пример дом №6 на улице Московской. Его сдали в эксплуатацию в конце декабря 2017 года. В него заселились в том числе и горожане, проживавшие в ветхом и аварийном жилье.

- Некоторое время спустя неизвестные стали ломать общедомовое имущество в одном из подъездов этого дома. Люди почему-то не ценят того, что в городе стараются сократить количество бараков, стараются построить новые дома, чтобы переселить людей из опасных зданий. Были случаи, когда выламывали двери, подоконники, батареи или перила, выводили из строя домофоны, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Абсолютно не понятно, кто и зачем так пакостит - превращает новое жилье в аварийное. Складывается ощущение, что некоторым привычно жить именно в таких условиях, чем в чистых, ухоженных домах. Информацию по выявленным фактам собираются передать в полицию. Остается надеяться, что вандалов найдут и накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотни иностранцев решились на путешествие по Хабаровскому краю
«Премьеру» хабаровских скульпторов по льду оценили на «бронзу» в Харбине
На севере Хабаровского края обновили дом культуры
Биробиджанцы уничтожают запрещающие знаки, выставленные в местах гибели людей
Биробиджанцы удивили умением превращать новое жилье в аварийное
В Хабаровске азартный часовой мастер погорел на недостаче в 14 миллионов рублей
Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае возвращается к жизни после финансового шока
В Хабаровском крае выделили путевки в «Океан» для детей из Амурского района
Самбисты из Хабаровского края достойно сразились за приз турнира городов Дальнего Востока
В ЕАО полным ходом идет ремонт и дооснащение областной больницы
В Хабаровском крае после аварии в котельной пострадали 25 квартир
В Комсомольске готовятся к крещенским купаниям
В Совгавани Хабаровского края строительство ТЭЦ завершено на 90 процентов
В Хабаровском крае за спиной пьяного парня нашли повод для уголовного дела
В ЕАО смонтировали первый комплекс телемедицины
В Хабаровском крае проведут тотальную уборку на берегах рек, озер и морских побережий
Комсомольчанка заставила управляйку оплатить ремонт в своей квартире
В Хабаровске социальные проекты для детей с детьми профинансируют грантами
В Хабаровском крае продолжается прием заявлений от дачников-подтопленцев на выплаты
Азартных бизнесменов посадят на скамью подсудимых в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 15 января 2020 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровске у пяти скверов появится новое оформление
Под Хабаровском сгорела птицефабрика
На соцпомощь в Хабаровском крае потратят 15 миллиардов рублей
Рыбак в Хабаровском крае наловил проблем на один год условно
Новогодние елки в Хабаровске соберут на Амурском бульваре
В Комсомольске пройдет прямая линия с краевым министерством соцзащиты
«Для нас это катастрофа»: зрители в Хабаровском крае остались без кинопремьер
В Хабаровском крае выбрали лучшие снежные фигуры, созданные осужденными