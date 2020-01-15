«Премьеру» хабаровских скульпторов по льду оценили на «бронзу» в Харбине

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:21:33+03:00

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Хабаровские скульпторы по льду стали участниками Международного фестиваля льда и снега. Творческое состязание проходило в китайском городе Харбин с 31 декабря по 13 января. Край представляла команда из четырех человек - Владимир Антонов, Евгений Кузнецов, Алексей Клевцов и Сергей Смолянинов. Также они получили заслуженные призы на городском конкурсе «Амурский хрусталь».

- Скульпторы участвовали в трех конкурсах по изготовлению ледовых и снежных композиций. В одном из них нужно было создавать композиции только дуэтом. Здесь-то и отличились Владимир Антонов и Евгений Кузнецов, занявшие третье место. Денежный приз составил пять тысяч юаней, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В композиции изо льда «Премьера» хабаровчане изобразили балерину, готовящуюся к выходу на сцену. За победу наряду с хабаровчанами также боролись умельцы из Амурска, Благовещенска, Владивостока и Якутска. Свое искусство продемонстрировали ваятели из Индии, Монголии, Сербии, Канады и Кении.

ИСТОЧНИК KP.RU