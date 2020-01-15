Сотни иностранцев решились на путешествие по Хабаровскому краю

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:10:09+03:00

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В Хабаровский край в 2019 году решились приехать около 600 тысяч туристов. При этом большая часть из них – это жители стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Все чаще жители Республики Корея и Японии выбирают поездку по нескольким регионам российского Дальнего Востока.

- Среди иностранцев, приехавших из Азии, больше всего было представителей КНР, Республики Корея и Японии. Для иностранных туристов разработали межрегиональные туры, благодаря которым за одну поездку гости могут побывать в двух дальневосточных регионах, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Обычно путешественники выбирают этнографический и культурно-познавательный туризм. Встречаются и те, кто хочет отправиться на рыбалку на горных реках Хабаровского края. К слову, в прошлом году туристский потенциал Нанайского, Хабаровского и имени Лазо районов представили гостям из Германии и Австрии.

ИСТОЧНИК KP.RU