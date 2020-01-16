16 Янв. 2020 2020-01-16T05:06:23+03:00

В Хабаровске 60 человек срочно эвакуировались с рабочих мест из-за пожара Фото: Николай ХИЖНЯК

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В Хабаровске вчера вечером, 15 января, пожарные расчеты экстренно выехали по вызову на переулок 3-й Путевой. Здесь горело административное здание. Прибывшие на место происшествия огнеборцы выяснили, что очаг возгорания находится в раздевалке на первом этаже трехэтажного отдельно стоящего здания. В помещении полыхали мебель и вещи.

- Здание тут же обследовали на предмет нахождения внутри людей. К слову, до приезда пожарных на улицу самостоятельно эвакуировали 60 человек. В происшествии никто из них не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В тушении пожара задействовали семь единиц техники и 19 человек личного состава. Причины возгорания установят в ходе проверки сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU