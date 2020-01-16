16 Янв. 2020 2020-01-16T07:44:06+03:00

Легковое авто заехало под колеса грузовика в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в минувшие сутки, 15 января, на улице Краснореченской машина Toyota Camry врезалась в грузовик Volvo FM-Truck 4x2. Во время происшествия пострадали три человека – водитель и два пассажира.

- У водителя легкового авто диагностировали ушиб грудной клетки, перелом костей носа, закрытый перелом правого предплечья. Также на лице у него синяки. Пассажиры отделались только ушибами и ссадинами, - рассказал информированный источник.

Известно, что стаж вождения автолюбителя с 2011 года. Его направили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По факту происшествия начато административное разбирательство.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU