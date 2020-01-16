2020-01-16T06:20:49+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае после вспышки кишечной инфекции в доме престарелых и инвалидов возбудили уголовное дело

В больницу Солнечного района госпитализировали 10 подопечных госучреждения
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае после вспышки кишечной инфекции в доме престарелых и инвалидов возбудили уголовное делоВ Хабаровском крае после вспышки кишечной инфекции в доме престарелых и инвалидов возбудили уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском крае по факту вспышки кишечной инфекции в доме-интернате престарелых и инвалидов возбудили уголовное дело. Ранее сообщалось, что с острым гастроэнтеритом слегли 10 подопечных госучреждения. Пострадавших в период с 8 по 12 января доставили в больницу Солнечного района. Пациентам оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Их жизни вне опасности.

- Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Разбирательства проводят в рамках уголовной статьи «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Во время расследования дадут оценку действиям (бездействию) сотрудников интерната, установят причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Пока в интернате действует карантин, проводят санитарно-профилактические мероприятия. Новых случаев заболевания не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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