Депутат предложил суровое наказание для минеров-шутников в Хабаровске

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:32:43+03:00

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В Хабаровске депутат предложил вариант наказания для тех, кто забавляется, рассылая сообщения о минировании школ, больниц, административных зданий и других объектов. Петр Емельянов внес свое предложение в Законодательную думу на рассмотрение после очередной волны минирований. Напомним, третья учебная четверть началась в хабаровских школах с эвакуации. Тогда в срочном порядке ученики покинули здания 70 школ. Также пришлось «спасаться» воспитанникам одного детского сада.

- Ложные сообщения о террористических актах поступают на протяжении нескольких месяцев на систематической основе, и это касается не только Хабаровска и Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. Я предлагаю увеличить штраф за ложные сообщения об актах терроризма до двух миллионов рублей, - прокомментировал Петр Емельянов, депутат Законодательной думы Хабаровского края.

Остается надеяться, что подобная мера умерит пыл взрывателей-шутников. Возможно, они лишний раз задумаются перед тем, как устроить очередную пакость.

ИСТОЧНИК KP.RU