2020-01-16T11:07:38+03:00
Происшествия

Сотрудник аэропорта в Хабаровске попал к полицейским с гашишным табаком

Кроме того, в гараже у мужчины нашли два шприца с наркотиком
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Сотрудник аэропорта в Хабаровске попал к полицейским с гашишным табакомСотрудник аэропорта в Хабаровске попал к полицейским с гашишным табакомФото: УТ МВД России по ДФО
Изменить размер текста:

Работник аэропорта в Хабаровске оказался в центре пристального внимания полицейских. У 57-летнего мужчины обнаружили бумажный сверток с табаком, пропитанным гашишным маслом. Запрещенное вещество, конечно же, изъяли. Общий вес табачной массы составил около двух граммов.

- Позже в гараже, принадлежащем мужчине, провели обыск. По итогу сотрудники транспортной полиции обнаружили два шприца с гашишным маслом. Общий вес этой находки составлял 30 граммов, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по ДФО.

На сегодняшний день в отношении сотрудника аэропорта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». За этот проступок фигурант рискует угодить за решетку. Максимально возможный срок в этом случае - до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровчане, живущие не по правилам, пополнили казну на 19 миллионов рублей
По желанию комсомольчан в городе обновят несколько территорий
В Хабаровском крае дополнительно открыли за год больше 700 мест в детсадах
Сотрудник аэропорта в Хабаровске попал к полицейским с гашишным табаком
Советская Гавань в Хабаровском крае отмечает 55-летие
Приехавших из Китая путешественников «избавили» от продуктов па границе с ЕАО
Собственность Хабаровского края распродадут на торгах
«Россельхозбанк» поддержит инвестиционные проекты в ЕАО
Хабаровчане нашли дорогостоящий подвох на велодорожке в Биробиджане
Депутат предложил суровое наказание для минеров-шутников в Хабаровске
В Хабаровском крае закончились поиски пропавшего сторожа спецтехники
В Хабаровском крае выплатят пособия на детей в возрасте от трех до семи лет