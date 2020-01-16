Сотрудник аэропорта в Хабаровске попал к полицейским с гашишным табаком
Работник аэропорта в Хабаровске оказался в центре пристального внимания полицейских. У 57-летнего мужчины обнаружили бумажный сверток с табаком, пропитанным гашишным маслом. Запрещенное вещество, конечно же, изъяли. Общий вес табачной массы составил около двух граммов.
- Позже в гараже, принадлежащем мужчине, провели обыск. По итогу сотрудники транспортной полиции обнаружили два шприца с гашишным маслом. Общий вес этой находки составлял 30 граммов, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по ДФО.
На сегодняшний день в отношении сотрудника аэропорта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». За этот проступок фигурант рискует угодить за решетку. Максимально возможный срок в этом случае - до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU