16 Янв. 2020 2020-01-16T11:07:38+03:00

Сотрудник аэропорта в Хабаровске попал к полицейским с гашишным табаком Фото: УТ МВД России по ДФО

Кроме того, в гараже у мужчины нашли два шприца с наркотиком

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Работник аэропорта в Хабаровске оказался в центре пристального внимания полицейских. У 57-летнего мужчины обнаружили бумажный сверток с табаком, пропитанным гашишным маслом. Запрещенное вещество, конечно же, изъяли. Общий вес табачной массы составил около двух граммов.

- Позже в гараже, принадлежащем мужчине, провели обыск. По итогу сотрудники транспортной полиции обнаружили два шприца с гашишным маслом. Общий вес этой находки составлял 30 граммов, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по ДФО.

На сегодняшний день в отношении сотрудника аэропорта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». За этот проступок фигурант рискует угодить за решетку. Максимально возможный срок в этом случае - до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU