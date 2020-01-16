16 Янв. 2020 2020-01-16T11:06:40+03:00

В Хабаровском крае дополнительно открыли за год больше 700 мест в детсадах Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае в 2019 году открыли дополнительно 725 дополнительных мест в детских садах. Они рассчитаны на малышей в возрасте до трех лет. Из них 195 – за счет строительства новых детских садов.

- По последним данным, в ясли ходят 13,5 тысячи детей. Так, в прошлом году открыли места в детсадах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Бикинском, Верхнебуреинском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном, Ульчском, Тугуро-Чумиканском. На сегодняшний день в очереди остаются всего шесть малышей в районе имени Полины Осипенко, - рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Также в 2019 году закончилось строительство четырех детских садов. Из них три находятся в Хабаровске и один в поселке Дормидонтовка Вяземского района. В ближайшие два года запланировано строительство еще семи дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU