2020-01-16T11:06:40+03:00
Общество

В Хабаровском крае дополнительно открыли за год больше 700 мест в детсадах

Из них 195 – за счет строительства новых детских садов
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае дополнительно открыли за год больше 700 мест в детсадахВ Хабаровском крае дополнительно открыли за год больше 700 мест в детсадахФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае в 2019 году открыли дополнительно 725 дополнительных мест в детских садах. Они рассчитаны на малышей в возрасте до трех лет. Из них 195 – за счет строительства новых детских садов.

- По последним данным, в ясли ходят 13,5 тысячи детей. Так, в прошлом году открыли места в детсадах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Бикинском, Верхнебуреинском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном, Ульчском, Тугуро-Чумиканском. На сегодняшний день в очереди остаются всего шесть малышей в районе имени Полины Осипенко, - рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Также в 2019 году закончилось строительство четырех детских садов. Из них три находятся в Хабаровске и один в поселке Дормидонтовка Вяземского района. В ближайшие два года запланировано строительство еще семи дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровчане, живущие не по правилам, пополнили казну на 19 миллионов рублей
По желанию комсомольчан в городе обновят несколько территорий
В Хабаровском крае дополнительно открыли за год больше 700 мест в детсадах
Сотрудник аэропорта в Хабаровске попал к полицейским с гашишным табаком
Советская Гавань в Хабаровском крае отмечает 55-летие
Приехавших из Китая путешественников «избавили» от продуктов па границе с ЕАО
Собственность Хабаровского края распродадут на торгах
«Россельхозбанк» поддержит инвестиционные проекты в ЕАО
Хабаровчане нашли дорогостоящий подвох на велодорожке в Биробиджане
Депутат предложил суровое наказание для минеров-шутников в Хабаровске
В Хабаровском крае закончились поиски пропавшего сторожа спецтехники
В Хабаровском крае выплатят пособия на детей в возрасте от трех до семи лет