2020-01-16T12:14:03+03:00
Общество

Хабаровчане, живущие не по правилам, пополнили казну на 19 миллионов рублей

В основном штрафуют за неубранные снег, нарушение правил парковки и ошибки при выполнении земляных работ
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчане, живущие не по правилам, пополнили казну на 19 миллион рублейХабаровчане, живущие не по правилам, пополнили казну на 19 миллион рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске в 2019 году выявили больше пяти тысяч нарушителей правил благоустройства, выписали штрафов на общую сумму больше 19 миллионов рублей. К ответственности привлекли 558 юридических, 919 должностных и три тысячи 533 физических лица.

- Возглавляет список нарушений недобросовестная уборка, в том числе снега, и содержание прилегающих к зданиям территорий, несоблюдение правил парковки и невыполнение требований законодательства при выполнении земляных работ. В списке лидеров также нарушение правил установки рекламных конструкций, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в городе все чаще стали повторно привлекать к ответственности нарушителей. Таких лиц в 2019 году было 978. При этом помогают поймать преступников камеры автоматической фото- и видеофиксации. С их помощью выявили две тысячи 516 нарушений.

Напомним, направлять письменные обращения, а также фото- и видеодоказательства нарушений можно на электронный адрес управления административно-технического контроля - atk@khabarovskadm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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