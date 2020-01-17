17 Янв. 2020 2020-01-17T05:01:36+03:00

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В Хабаровске решают транспортный вопрос на Красной речке. Накануне по этому поводу уже провели выездное совещание. Среди участников были руководство комитета по управлению Индустриальным районом, представители Горэлектротранспорта, управления дорог и внешнего благоустройства и департамента архитектуры и строительства администрации города.

- Согласно графика, принятого в ходе открытого голосования, освобождают от грузовых составов надземный пешеходный переход. Это нужно, чтобы обеспечить безопасный переход через железнодорожные пути, - прокомментировали в администрации Индустриального района Хабаровска.

К жителям станции «Красная речка» обращаются с просьбой. Если у вас есть предложения или замечания по организации безопасного перехода через железнодорожные пути, пожалуйста, поделитесь ими. Звонки принимают по телефону 40-90-17.

Напомним, ранее жители Красной речки обратились к мэру Хабаровска с просьбой организовать автобусное сообщение. Однако градоначальник ответил отрицательно. Он объяснил это тем, что в районе нет качественных дорог, по которым могли бы ездить автобусы. К тому же нужно реконструировать имеющиеся грунтовки. Этот вопрос собираются решить с правительством Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU