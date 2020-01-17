Креативный пристав из Хабаровска отличилась на конкурсе ледовых скульптур

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:02:49+03:00

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Судебный пристав из Хабаровска участвовала в конкурсе «Амурский хрусталь». Мария Шукова и ее команда заняли третье место в творческом состязании. Напомним, оно прошло в конце 2019 года. Темой конкурса определили «Мир».

- Служба в управлении требует вложения сил и времени. Однако работники все же находят время и для творческой деятельности, и для собственных увлечений. Мария больше трех лет трудится на благо общества и государства, в своей профессиональной деятельности занимает принципиальную позицию в работе с должниками. Ваянием скульптур изо льда она занялась в 2014 году, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

К слову, Мария уже не первый раз участвует в подобных конкурсах. Например, в начале 2018 года судебный пристав-исполнитель участвовала в молодежном конкурсе ледовых скульптур «Ледовая фантазия». Его проводили при поддержке губернатора и правительства Хабаровского края. Хабаровчанка представила на суд жюри фигуру «Семейное счастье» и заняла почетное первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU