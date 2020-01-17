В Хабаровском крае есть первые зараженные свиным гриппом

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:30:31+03:00

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В Хабаровском крае зафиксировали два случая заражения свиным гриппом. Ранее в больницы обращались пациенты, у которых диагностировали вирус группы B. В общей сложности с начала эпидсезона гриппом заразились 12 человек.

- Жителям региона напоминают, что клинические симптомы свиного гриппа схожи с симптомами сезонного гриппа. Однако заболевание может протекать в виде бессимптомной инфекции, а может перейти в тяжелую форму заболевания. Врачи знают, как с ним бороться. К слову, вирус включили в вакцину «Совигрипп», которую в этом году проставили свыше 700 тысяч жителей края, - сообщили в краевом минздраве.

Отметим также, что среди 12 заболевших восемь – это школьники. В целом ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциям в регионе сейчас ниже эпидпорога на 37 процентов.

Напомним, с октября 2019 года в региональном управлении Роспотребнадзора работает «горячая линия» по профилактике гриппа, ОРВИ и пневмонии. Пожалуйста, обращайтесь в рабочие дни с 10 до 12 и с 14 до 16 часов по телефону (4212) 27-09-44.

ИСТОЧНИК KP.RU