2020-01-17T06:59:04+03:00
Общество

Следователи в Хабаровске разбираются в ситуации с хлопком газа в квартире

По предварительной информации, пострадал пожилой мужчина
Александр ШТААЛЬ
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Следователи в Хабаровске разбираются в ситуации с хлопком газа в квартиреСледователи в Хабаровске разбираются в ситуации с хлопком газа в квартиреФото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи в Хабаровске заинтересовались публикацией в местных средствах массовой информации о хлопке газа. В сообщении говорилось, что инцидент произошел в селе Некрасовка вчера, 16 января. По предварительной информации, в результате происшествия пожилой мужчина получил ожоги.

- Согласно опубликованной информации, инцидент случился в квартире на первом этаже жилого дома. Пожара не возникло, оконные проемы и конструкции дома повреждений не получили. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Возможной причиной назвали неосторожность мужчины при использовании газового оборудования, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего. На сегодняшний день уже проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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