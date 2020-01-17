2020-01-17T11:01:54+03:00
Общество

Мэр Хабаровска прокомментировал проблему ремонта проспекта 60-летия Октября

Сергей Кравчук полагает, что лучше сначала закончить «обход Хабаровска», а потом приступить к восстановлению городской трассы
Александр ШТААЛЬ
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Мэр Хабаровска прокомментировал проблему ремонта проспекта 60-летия ОктябряМэр Хабаровска прокомментировал проблему ремонта проспекта 60-летия ОктябряФото: Правительство Хабаровского края
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Мэр Хабаровска ответил, почему ремонт проспекта 60-летия Октября откладывается. В планах было привести этот участок в порядок в текущем году. Собирались полностью заменить покрытие, обустроить дорожную инфраструктуру, и даже включили в план ремонта по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Надеялись, что дорога «обход Хабаровска» будет сдана в этом году, и большегрузный транспорт из Приморского края пойдет по ней. Однако срок сдачи обхода обозначен 2021 годом. Поэтому и масштабные работы на проспекте мы перенесли на 2022 год, - объяснил Сергей Кравчук.

Сейчас по проспекту идет большое количество транзитного большегрузного транспорта, который разбивает дорожное полотно. При таком раскладе вкладывать бюджетные деньги в масштабный ремонт будет неэффективно. Через некоторое время трасса опять придет в негодность. Поэтому решили дождаться сдачи обхода. Когда фуры пойдут по нему, сделают ремонт на проспекте, обновленный вид трассы за счет разгрузки продержится дольше. Пока в планах привычный ямочный ремонт на всем протяжении проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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